Президент Киргизии одобрил реализацию проектов в рамках программы "Наследие кочевников"

БИШКЕК, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров одобрил реализацию проектов, разработанных в рамках открытого акционерного общества "Национальная холдинговая компания "Наследие кочевников". Об этом сообщила в среду пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент провел рабочее совещание по деятельности "Национальная холдинговая компания "Наследие кочевников". В рамках совещания были презентованы 32 проекта компании по стимулированию отечественной экономики, развитию минерально-сырьевой базы, промышленности, гидроэнергетического потенциала, цифровых технологий, проекты в сфере образования, туризма, медицины. Глава государства одобрил концепцию предложенных проектов и утвердил бюджет ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие кочевников" на 2022 год", - говорится в сообщении.

При этом сумма бюджета не указывается. По данным пресс-службы, в рамках данной программы планируется построить цементный завод в Иссык-Кульской области, освоить буроугольный бассейн "Кавак", начать разработку месторождений Куттисай, Талды-Булак, Андаш, возвести три малых ГЭС, а также начать строительство промышленных и перерабатывающих предприятий и реализацию проекта по развитию образовательной и IT сфер.

"Все представленные проекты в рамках деятельности "Национальной холдинговой компании "Наследие кочевников" должны быть реализованы в указанные сроки. Данные проекты охватывают комплекс социально-экономических вопросов, поэтому для нас крайне важно, чтобы они имели высокую эффективность и окупаемость", - цитирует Жапарова его пресс-служба.

Как подчеркивается в сообщении, ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие кочевников" было образовано в Киргизии с целью создания "крупной интегрированной структуры, способной максимально сконцентрировать имеющиеся государственные ресурсы для реализации проектов в сфере недропользования и смежных отраслях экономики с использованием международного опыта".