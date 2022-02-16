В Казахстане с 2027 года планируют ввести контроль за расходами государственных служащих

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на заседании в среду одобрил в первом чтении внесение поправок в действующее законодательство, которыми устанавливается контроль за расходами государственных служащих. Соответствующий проект закона рассматривается в рамках утвержденной ранее концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

Законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции" вводится контроль за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов доходам указанных лиц, а также устанавливаются фискальные и карьерные санкции.

"Такие санкции будут применяться лишь за значительные расхождения. Так в случае, если сумма расхождения расходов и доходов превысит тысячекратный размер минимального расчетного показателя, на государственного служащего будет наложен административный штраф в размере 90% суммы расхождения. Если же сумма расхождения расходов и доходов превысит годовой доход государственного служащего, то он подлежит увольнению с государственной службы", - рассказал на заседании Мажилиса председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

При этом в каждом случае лицу будет предоставлена возможность обосновать законность расходов. "Данные новеллы планируется ввести в действие с 2027 года с учетом полномасштабного охвата населения всеобщим декларированием, поскольку в 2025 году о размерах своих доходов будет отчитываться все граждане республики, а с 2026 года начнется процесс сопоставления их расходов с доходами", - пояснил он.

Защита борцов с коррупцией

Второй блок поправок направлен на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Для этого предлагается, в частности, закрепить, что лицо, оказавшее содействие в борьбе коррупцией, не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности или уволено с должности или переведено на другую должность без рекомендаций согласительной комиссии. Кроме того, сведения об оказании лицом такого содействия, предполагается отнести к конфиденциальной информации с введением уголовной ответственности за ее разглашение.

Третий блок поправок направлен на устранение правовых пробелов и коллизий, возникших в правоприменительной практике. В частности, внешнему анализу будут подлежать документы госорганов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора, не относящиеся к распорядительным - решения правления, совета директоров, протоколы заседаний руководящих, исполнительных коллегиальных органов и другие.

Кроме того, деяния, предусмотренные частью четвертой статьи 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") и частью четвертой статьи 190 ("Мошенничество") уголовного кодекса, совершенные государственным служащим или иным приравненным к нему лицом, предлагается включить в перечень коррупционных преступлений.

Депутаты нижней палаты парламента выступили с рядом предложений по законопроекту, Мажилис рассмотрит документ во втором чтении на одном из последующих заседаний.