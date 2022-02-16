NYT: США временно переместили из Киева резидентуру ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Американское руководство временно передислоцировало из Киева сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, резидентура ЦРУ была "временно перемещена" из Киева во вторник. Соответствующие меры были приняты на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о временном переводе американского посольства на Украине из Киева во Львов, отмечает газета.

Издание не приводит данных о том, куда могла быть передислоцирована резидентура разведывательного управления США. По утверждению источников The New York Times, перемещение сотрудников ЦРУ на Украине затруднит сбор США разведывательной информации о приписываемой РФ "активности" в стране.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.