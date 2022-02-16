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Кризис на Украине

NYT: США временно переместили из Киева резидентуру ЦРУ

По утверждению издания, это решение затруднит сбор Соединенными Штатами разведывательной информации о приписываемой РФ "активности" на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Американское руководство временно передислоцировало из Киева сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По их информации, резидентура ЦРУ была "временно перемещена" из Киева во вторник. Соответствующие меры были приняты на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о временном переводе американского посольства на Украине из Киева во Львов, отмечает газета.

Издание не приводит данных о том, куда могла быть передислоцирована резидентура разведывательного управления США. По утверждению источников The New York Times, перемещение сотрудников ЦРУ на Украине затруднит сбор США разведывательной информации о приписываемой РФ "активности" в стране.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСШАКризис на УкраинеБлинкен, Энтони
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