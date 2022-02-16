Талибы заявили о недопустимости сооружения Пакистаном заграждений на границе

ИСЛАМАБАД, 16 февраля. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не позволит Пакистану сооружать в одностороннем порядке заграждения на границе, проходящей по линии Дюранда, не признаваемой Кабулом. Об этом в среду сообщил телеканал Zee TV со ссылкой на Минобороны "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства).

"Исламский эмират Афганистан" не допустит продолжения Пакистаном сооружения в одностороннем порядке инженерных заграждений на границе между двумя странами, проходящей по не признаваемой афганцами линии Дюранда. В ходе правительственных консультаций будет принято решение о дальнейших шагах в ответ на действия Пакистана, - цитирует телеканал заявление назначенного на должность министра обороны во временном правительстве талибов Мухаммада Якуба Муджахида. - Мы будем действовать в соответствии с любыми указаниями, данными нам руководством".

Ранее министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад заявил, что возведение ограждений на границе с Афганистаном завершено более чем на 90%.

Пакистан приступил к инженерному оборудованию границы с Афганистаном протяженностью 2 611 км в 2017 году с целью предотвращения терроризма и проникновения боевиков радикальной организации "Техрик-и-Талибан Пакистан". На протяжении свыше 800 км границы построены заграждения и 388 огневых точек для пограничников.