В следственных изоляторах Казахстана после массовых беспорядков находятся 728 человек

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана поместили в следственные изоляторы 728 человек, которых подозревают в совершении тяжких преступлений в ходе массовых беспорядков в январе. Об этом сообщил в среду на брифинге председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов.

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"На сегодняшний день в следственных изоляторах содержатся 728 лиц, все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - рассказал Ешмагамбетов.

По его словам, после массовых беспорядков в следственные изоляторы поступили 267 человек с телесными повреждениями, из них 33 прошли стационарное лечение в городских больницах. "Все остальные получали лечение в условиях медицинских частей учреждений, но при этом их регулярно обследуют гражданские медики. Отмечу, что ранения были ими получены во время массовых беспорядков, в ходе нападений на административные здания, сотрудников и зафиксированы нами при поступлении", - пояснил представитель МВД.

Он опроверг обвинения в пытках подозреваемых, информация о которых распространяется в социальных сетях. "В настоящее время в информационном пространстве наблюдается массовый ложный вброс недостоверной информации о якобы совершаемых пытках в стенах следственных изоляторов. Ответственно заявляем - она не соответствует действительности, вводит в заблуждение общественность и искажает реальную картину происходящего", - подчеркнул Ешмагамбетов.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что расследует 3 024 уголовных дела после массовых беспорядков. Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились, по 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.