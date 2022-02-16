СМИ: главы МИД G7 проведут в Германии срочную встречу по Украине

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Группы семи (G7) на этой неделе планируют провести срочную встречу в Германии. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo .

Предполагается, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7 пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ). По данным правительственных источников агентства, темой встречи должна стать ситуация вокруг Украины. От Японии участие во встрече должен принять глава МИД Ёсимаса Хаяси.

Примерно 35 глав государств и правительств примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Ожидается, что США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, германскую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие в конференции президента Украины Владимира Зеленского.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.