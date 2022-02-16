Лидер КНДР принял участие в торжествах памяти своего отца

ТАСС, 16 февраля. Лидер КНДР Ким Чен Ын накануне принял участие в торжественном митинге и почтил память своего отца Ким Чен Ира в городе Самчжиён, рядом с которым находится, по официальным данным, место рождения ныне покойного лидера народной республики. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Руководитель Ким Чен Ын принял участие в торжественном митинге, перед памятником бывшему лидеру Ким Чен Иру была установлена корзина с цветами от товарища Ким Чен Ына", - указывается в сообщении ЦТАК. Лидера народной республики сопровождали высокопоставленные лица, в том числе его младшая сестра Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи.

Как указывает газета "Нодон синмун", главные мероприятия, связанные с 80-летием со дня рождения Ким Чен Ира, прошли в Самчжиёне. "Главный торжественный митинг по случаю 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира прошел 15 февраля на священной для революции земле, в городе Самчжиён", - указано в сообщении газеты. В ходе праздничных мероприятий в городе был дан артиллерийский салют, прошел музыкальный концерт.

День рождения Ким Чен Ира - День сияющей звезды - один из главных праздников в народной республике. Торжественные митинги проходили по всей стране - в столице и других крупных населенных пунктах, указало агентство ЦТАК. Свои поздравления властям КНДР направили и представители российской партии КПРФ, добавило агентство.

О городе

Самчжиён расположен у горы Пэктусан, священной для всех корейцев. Согласно официальным данным, Ким Чен Ир родился в партизанском лагере у этого пика 16 февраля 1942 года. При Ким Чен Ыне в одноименном уезде развернулись масштабные строительные работы, его административный центр получил статус города в 2019 году.

Ким Чен Ир возглавил страну после смерти своего отца Ким Ир Сена в 1994 году, в соответствии с восточными традициями сын соблюдал трехлетний траур. Ким Чен Ир в качестве руководителя страны трижды посетил Россию. Бывший лидер КНДР скоропостижно умер в декабре 2011 года.

Во время визита в Россию в 2019 году Ким Чен Ын отметил, что его отец Ким Чен Ир питал любовь к России.