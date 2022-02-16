СМИ: делегация AUKUS не может осмотреть военные объекты в Австралии из-за санитарных норм

СИДНЕЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Антиковидные ограничения, действующие в штате Западная Австралия, тормозят начало реализации проектов в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Как сообщила в среду газета The Australian , власти не разрешили делегации AUKUS посетить военные объекты на территории штата.

Атомные подлодки для стабильности. Что известно об альянсе Австралии, Великобритании и США

По данным газеты, военные специалисты и конструкторы, прибывшие из США и Великобритании для подготовки к созданию атомного подводного флота Австралии, были вынуждены отложить запланированную поездку на военно-морскую базу Стирлинг на западном побережье страны. Причиной стали антиковидные ограничения в Западной Австралии.

Как пишет издание, главной задачей членов делегации является инспекция базы подводных лодок в Перте, где планируется дислоцировать атомные субмарины. Специалисты должны были осмотреть и верфи базы Стирлинг, на которых обслуживаются подлодки ВМС Австралии. Власти штата, который единственный в стране оставляет в силе жесткие санитарные ограничения, отказали членам делегации в разрешении на въезд без обязательного двухнедельного карантина в изоляторе.

Как ожидается, делегация будет ждать прибытия координатора США по инициативам AUKUS Джеймса Миллера, чтобы проинспектировать верфи в Аделаиде и единственный на континенте ядерный реактор, расположенный в Сиднее. Военные планируют также посетить Канберру и Мельбурн для переговоров с представителями Минобороны Австралии.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых встанут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.