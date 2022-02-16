Лукашенко: открытый диалог может стать путем восстановления отношений Белоруссии с Литвой

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что искренний и открытый разговор может стать путем восстановления отношений с Литвой.

"Белорусы и литовцы - братские народы, близость которых кроме географического соседства определяет совместная многовековая история, - говорится в поздравлении президента по случаю Дня восстановления Литовского государства. Как сообщила в среду пресс-служба главы государства, Лукашенко выразил убеждение, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разницу во взглядах на вопросы безопасности, "искренний и открытый разговор - это единственный путь для возобновления добрососедских отношений".

"Наш опыт красноречиво свидетельствует, что в периоды конструктивных политических отношений нам удавалось добиться значительных успехов во всех сферах двустороннего сотрудничества, - отметил президент. - Знаю, литовцы поддерживают Беларусь, которая идет по пути мира и эволюционного развития". По словам Лукашенко, он верит в то, что в "скором времени литовский народ реализует свое конституционное право, что позволит справиться с трудностями, которые мешают [двум странам] развивать эффективное взаимодействие".