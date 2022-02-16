Украина заявила, что отработала все сценарии развития событий на границе в 30 км от Крыма

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Силовые органы Украины под наблюдением президента страны Владимира Зеленского на прошедших выходных отработали реагирование на условный захват административных зданий и отделов полиции в 30 км от Крыма. Об этом в среду сообщил глава МВД страны Денис Монастырский в ходе телевизионного "марафона единения".

По его словам, силовики провели "целый ряд учений, изучая все события на Украине, начиная с 2014 года". На днях тренировки прошли на границе с российским Крымом. "Мы отработали все возможные сценарии этих событий буквально на этих выходных при участии верховного главнокомандующего - президента Украины Владимира Зеленского - в 30 км от административной границы с Автономной республикой Крым", - отметил министр.

Он уточнил, что силовики отрабатывали реакцию на возможные захваты административных зданий и полиции, а также оперативность принятия соответствующих решений. "Все это длилось менее часа", - утверждает Монастырский, имея в виду время принятия решений.

Глава МВД подчеркнул, что Украина не допустит "никаких сепаратистских проявлений внутри страны вроде тех, что были в 2014 году в Харькове, Луганске, Донецке".

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят". В частности, в опубликованном газетой Politico материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявлял, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе. В конце января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из страны вывели $12,5 млрд после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о "вероятном вторжении РФ".