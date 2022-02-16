Словацкие автоперевозчики блокируют движение на границах страны

ПРАГА, 16 февраля. /ТАСС/. Профсоюз автоперевозчиков Словакии выступил с требованием к властям страны понизить НДС на автомобильное топливо, для достижения этой цели водители большегрузных автомобилей заблокировали своими машинами движение грузовиков на словацко-чешской границе в районе города Куты (запад Словакии). Об этом сообщило в среду Словацкое телевидение.

На скоростной автотрассе, связывающей юго-восточные районы Чехии с Братиславой, при въезде в Словакию образовалась колонна из грузовиков, длина которой превышает четыре километра. Легковые машины следуют без задержки по выделенной полосе движения.

Если словацкие власти не выполнят требование профсоюза и не снизят ставку НДС на автомобильное топливо, как это недавно сделали в Польше, то с вечера среды протест автоперевозчиков распространится на другие скоростные автомагистрали республики. В планах активистов - заблокировать движение грузовиков на дорогах в местах пересечения границ страны не только с Чехией, но и с Венгрией и Польшей.