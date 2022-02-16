В КНР заявили, что раздувание США угрозы войны ударило по социальной стабильности Украины

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Раздувание Соединенными Штатами угрозы войны нанесло удар по экономике и социальной стабильности Украины. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряженную атмосферу, что нанесло серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины, а также усилило сопротивление в продвижении переговоров и диалога соответствующих сторон", - сказал дипломат.

Он выразил надежду, что на Западе "прекратят распространять подобную ложную информацию, будут делать больше для содействия миру, взаимному доверию и сотрудничеству".

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе учений Вооруженных сил РФ в различных акваториях, в Центральном военном округе, а также в Белоруссии. Глава оборонного ведомства сообщил, что часть из них уже "подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Позднее Минобороны РФ распространило заявление о том, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного и Западного военного округов уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник.

Как заявил во вторник президент США Джо Байден, власти США приветствовали бы возвращение Россией своих военных после учений в места их постоянной дислокации, но Вашингтон пока не может подтвердить, происходит ли это. По версии Байдена, "более 150 тыс. военных" РФ находятся вблизи украинских границ. Как утверждал он, "вторжение остается вполне возможным".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.