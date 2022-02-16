В Киеве рассказали, в каком случае власти могут провести референдум по минским соглашениям

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Проведение референдума на Украине по минским соглашениям возможно только в том случае, если все остальные инструменты будут исчерпаны. Об этом заявила украинский вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

"Президент [Украины Владимир Зеленский] допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов", - сказала она в эфире телеканала "1+1". Верещук отметила, что ей неизвестно о каких-то серьезных обсуждениях подобного референдума или о планах его организации.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 31 января 2021 года, в результате вооруженного конфликта погибли более 13 тыс. человек с обеих сторон, свыше 30 тыс. получили ранения.

В основе мирного урегулирования в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом чего должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Украины выполнять политические пункты минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под свой контроль участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений.