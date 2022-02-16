Режим вакцинных пропусков во Франции могут смягчить в марте

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран допустил, что текущая волна коронавируса может закончиться в течение нескольких недель. Это позволит начать смягчение режима вакцинных пропусков в стране.

"Динамика распространения вируса уменьшается, число заражений в три раза меньше, чем две недели назад. Если мы продолжим в таком же темпе, то можем полностью выйти из текущей волны в течение нескольких недель", - сказал Веран в среду в эфире радиостанции France Info.

Он допустил, что в марте эпидситуация позволит сохранить вакцинные пропуски только для мест с наибольшим риском распространения коронавируса, таких как дискотеки.

В республике с 24 января действует система пропусков, необходимых для посещения ресторанов, театров, кинозалов. Документ выдается только в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и третья - бустерная - прививка).

Во Франции постепенно смягчаются антиковидные ограничения. 16 февраля открылись дискотеки и клубы, а с 28 февраля могут отменить обязательное ношение масок в помещениях, где на входе проверяют вакцинные пропуски.

Число заболевших во Франции сейчас составляет около 1,4 тыс. на 100 тыс. человек, в конце января показатель превышал 3,5 тыс. случаев. Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти более 135 тыс. французов. 15 февраля власти подтвердили 142,2 тыс. новых случаев коронавируса за 24 часа. К настоящему моменту полный курс вакцинации в стране прошли 53 млн человек, еще 38 млн французов получили бустерную дозу.