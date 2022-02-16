В ОБСЕ по запросу стран Балтии созвали спецзаседание из-за учений на территории Белоруссии

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ пройдет в среду по запросу стран Балтии по вопросу "необычной военной деятельности" на территории Белоруссии. Об этом сообщило в среду польское председательство в ОБСЕ.

"Эстония, Латвия, Литва запросили активировать пункт 16.3 Венского документа: заседание всех государств-участников по поводу необычной военной деятельности. Сегодня состоится совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ", - сообщило польское председательство в Twitter.

Ранее страны Балтии заявили, что белорусская сторона якобы не предоставила ответы на вопросы о совместных с Россией учениях на территории Белоруссии в понедельник на консультациях в ОБСЕ, поэтому Латвия, Литва и Эстония потребовали проведения совместного заседания Постоянного совета и ФСОБ.

В понедельник в ОБСЕ прошли консультации по вопросу о "необычной военной деятельности" в Белоруссии. На соответствующей встрече обсуждалось соблюдение Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Россия не принимала участие в этих консультациях, потому что запрос был обращен к Минску, а не к Москве.

В заявлении белорусской делегации на той встрече говорилось, что Минск не ведет какой-либо значительной военной деятельности, требующей предварительного уведомления, и не считает оправданным применение механизма Венского документа.