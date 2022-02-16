Министр обороны Британии пока не видит свидетельств отвода войск РФ от границы с Украиной

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в Лондоне пока не видят свидетельств отвода российских войск от границы с Украиной. Об этом он сообщил в среду в интервью телеканалу Sky News из Брюсселя, где 16-17 февраля пройдет двухдневная встреча министров обороны стран НАТО.

"Мы не видели свидетельств отвода войск, о котором заявляет Кремль. На самом деле мы видим наращивание, строительство полевых госпиталей и развертывание таких стратегических вооружений, как ракеты "Искандер", - сказал министр. "Мы будем прислушиваться к тому, что говорит Россия, но судить будем по ее действиям", - добавил Уоллес.

"Я никогда не называл даты, потому что во всех разведывательных материалах, которые я видел, самым важным являются не даты, а огромное количество войск [у границы Украины]", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках гипотетического вторжения. Ранее СМИ называли такой датой 16 февраля. "Мы не думаем, что президент [России Владимир] Путин принял окончательное решение, именно поэтому войска остаются у границы в готовности", - сказал глава британского Минобороны.

По словам Уоллеса, министры обороны стран НАТО на плановой встрече в Брюсселе "попытаются снизить напряженность и принять меры по деэскалации". "Это очень значительные силы, которые сокрушили бы Украину в случае их использования. И поэтому я думаю, что мы должны увидеть четкие признаки деэскалации благодаря отводу значительной части этих сил", - сказал он.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.