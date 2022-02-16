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В Минске заявили, что попытки давления Запада на Белоруссию не дадут желаемого результата

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Попытки Запада надавить на Белоруссию, в том числе путем санкций, не дадут желаемого результата. Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Санкционное давление Запада на нашу страну лишь усилилось. Цель уже даже не маскируется. Нужно дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, удушить экономику и вызвать падение уровня жизни максимального числа населения. <...> Уже ясно, что попытки эти провалились и [ожидаемые результаты] никогда не будут достигнуты", - сказал он.

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