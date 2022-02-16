В Швеции заявили, что не будут вступать в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство Швеции не намерено подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом говорится во внешнеполитической декларации 2022 года, обнародованной в среду правительством страны и представленной в парламенте шведским министром иностранных дел Анн Линде.

"Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", - заявила Линде.

По ее словам, такой курс подразумевает активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического.

В декларации не упоминается так называемая опция НАТО. В декабре 2020 года парламентское большинство (Умеренная коалиционная партия, "Шведские демократы", "Христианские демократы", Партия центра и "Либералы") проголосовало за то, чтобы Швеция, как и Финляндия, объявила о существовании этого варианта. Он означает, что Швеция сохраняет возможность подать заявку на членство в этом альянсе.

В декларации также дается оценка политики безопасности, в нее включена формулировка "нельзя исключать вооруженное нападение на Швецию". Правительство сделало эту оценку в своем законопроекте об общей обороне 2020 года, который был основан на анализе, проведенном Комитетом по обороне.