Глава МИД Белоруссии сообщил, что планирует встретиться с послом Украины по его просьбе

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в среду планирует встретиться с послом Украины по его просьбе.

Отвечая на вопрос журналиста о недавнем случае замены в Днепре по решению местных властей государственного флага Белоруссии на националистическое бело-красно-белое знамя, Макей назвал произошедшее "абсолютно бездумным инцидентом". "У меня сегодня после обеда запланирована встреча с послом Украины по его просьбе", - сказал министр.

По его словам, МИД Белоруссии высказал украинским властям четкую позицию в отношении инцидента с флагом. "Мы вызвали посла Украины в наш МИД, вручили ему соответствующую ноту протеста, наш посол направил соответствующую ноту в МИД Украины с выражением протеста. Он пытался выйти и на мэра Днепра, что оказалось бесполезно, тот отказался от контактов", - сказал Макей. Он отметил, что белорусское внешнеполитическое ведомство вело активную работу, чтобы "восстановить статус-кво" и подчеркнуть недопустимость оскорбления национальных символов.

"Сегодня мне передали фотографию из Днепра, где все флаги национальных меньшинств были заменены на украинские флаги. Я так понимаю, что таким образом они решили выйти из данной ситуации", - сказал Макей.

Власти города Днепр (бывший Днепропетровск) в феврале заменили государственный флаг Белоруссии, который вместе с флагами других стран был установлен возле городского совета, на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. Мэр города Борис Филатов, объяснил такое решение "народной инициативой" и несогласием с политикой президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении Украины. Генеральная прокуратура Белоруссии 10 февраля возбудила уголовное дело в отношении Филатова по факту разжигания национальной вражды. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии.

Диалог с Киевом по безопасности

По словам Макея, переговоры глав Минобороны Белоруссии и Украины позволяют снизить градус напряженности в военных вопросах. Он упомянул о произошедшем телефонном разговоре между главами министерств обороны двух Украины и Белоруссии Алексеем Резниковым и Виктором Хрениным, отметив, что инициатива исходила от Киева.

"Нам кажется, что сам факт этого разговора позволил снизить градус напряженности по военным вопросам, снизить градус напряженности относительно того, что действительно происходит на границе", - сказал он.

Макей заявил, что Минск всегда открыт для диалога с Киевом и готов вести его по чувствительным вопросам безопасности.

"Белорусская сторона всегда заявляла о том, что мы открыты для диалога. Мы готовы вести этот разговор по любым вопросам и тем более по чувствительным вопросам и таким, которые сейчас привлекают внимание всего мира. Я имею в виду напряженную ситуацию, связанную с вопросами безопасности, ситуацию, которые некоторые пытаются представить как чуть ли не попытку агрессии с территории Беларуси в отношении Украины", - сказал он.

По словам Макея, Белоруссия всегда выступала за диалог между ведомствами, и "в нынешней напряженной ситуации то, что состоялся контакт между министерствами обороны Беларуси и Украины, мы рассматриваем как положительный факт". "Более того, мы давно предлагали заключить между министерствами обороны соответствующие программы сотрудничества, которые существовали у нас раньше", - напомнил он.

Министр считает, что благодаря беседе многое удалось прояснить для обеих сторон, в первую очередь для Украины. Он отметил, что с белорусской стороны четко прозвучали заверения, что никто не собирается нападать, а идущие учения войск Союзного государства не означают, "что кто-то собирается совершать акт агрессии против соседнего государства".

Он напомнил, что позже министр обороны Украины пригласил к себе посла и военного атташе Белоруссии, подробно проинформировал о позиции своей страны и о состоявшемся разговоре. "Я думаю, что это тоже можно рассматривать как положительный факт, который будет способствовать снижению напряженности и недопонимания в наших отношениях", - заключил Макей.

Во время беседы глав оборонных ведомств Украины и Белоруссии стороны договорились о визите белорусского атташе на Украину на мероприятия учений "Метель - 2022" и посещении украинским атташе мероприятий белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022". Они также обсудили меры по повышению доверия и открытости во время военных учений вблизи государственной границы, а также исключение возможных инцидентов и взаимное информирование о возникновении внештатных ситуаций.