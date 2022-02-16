Минск заявил, что ни один военный РФ не останется на территории Белоруссии после учений

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Ни один российский военнослужащий и ни одна единица боевой техники из РФ не останутся на территории Белоруссии после завершения совместных учений. Об этом в среду на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники [из РФ] не останется после этого (завершения учений - прим. ТАСС). Об этом заявлено и министерством обороны, об этом сказал и президент [Белоруссии Александр] Лукашенко, и об этом заявила белорусская сторона в ходе различных мероприятий в рамках ОБСЕ", - сказал Макей.

Глава ведомства обратил внимание, что российско-белорусские учения являются плановыми. "Эти учения позволяют проверить боеготовность сил и средств Союзного государства. То, что они происходят на территории Белоруссии - это вполне обосновано. Мы видим какую активность проявляет НАТО на наших западных границах и на Украине. И это ответ на те действия, которые предпринимаются нашими западными партнерами", - заключил Макей.

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, на них отрабатывают действия по пресечению и отражению внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, на аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.