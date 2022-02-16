Минск направит приглашения более 30 гражданам стран ЕС, желающим наблюдать за референдумом

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Белоруссия направит приглашения более 30 гражданам стран ЕС, которые изъявили желание наблюдать за конституционным референдумом. Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Более 30 физических лиц из стран Европейского союза изъявили желание поучаствовать в наблюдении за референдумом. Мы направим им соответствующие приглашения и будем рады видеть их", - сказал он.

По словам Макея, белорусская сторона предлагала БДИПЧ ОБСЕ обсудить вопрос наблюдения за референдумом по изменению конституции республики.

"Что касается приглашения БДИПЧ ОБСЕ, то вы знаете, соответствующий копенгагенский документ не накладывает обязательство на страны - участницы ОБСЕ приглашать БДИПЧ наблюдать за референдумом, но мы буквально несколько месяцев назад прорабатывали это вопрос с нашими контрагентами, представляющими страны ОБСЕ. Мы предложили им приехать в Беларусь, обсудить эти вопросы, с приглашением, с намерением пригласить БДИПЧ ОБСЕ на референдум", - сказал он.

Однако, продолжил Макей, в БДИПЧ сказали, что "они не намерены участвовать в наблюдении за референдумом". Он сообщил также, что в конце прошлого года встречался с руководителей БДИПЧ. "Этот вопрос на встрече не затрагивался, поэтому нам нет смысла инициировать после тех ответов, которые мы получили от наших контрагентов вопрос официального приглашения БДИПЧ", - подчеркнул министр.

По его словам, на данный момент для наблюдения за ходом референдума в Белоруссию приглашены наблюдатели от СНГ и ШОС, уже заявлены более 100 наблюдателей. Порядка 40 тыс. внутренних наблюдателей будут участвовать в наблюдении за референдумом, добавил он.

О проекте новой Конституции Белоруссии

Макей заявил, что проект новой Конституции Белоруссии создает основу для поступательного развития страны и систему предохранителей от потрясений государства и общества.

"Весьма важным, в определенной степени определяющим в прошлом году для нашей страны был конституционный процесс. А предстоящий референдум станет важнейшей вехой в развитии и дальнейшем становлении белорусского государства, - отметил министр. - Абсолютно убежден, что именно такой эволюционный путь трансформации основного закона объективно отвечает нашим национальным интересам, да и интересам наших соседей и партнеров. К сожалению, не все из них способны это понять".

"Можно понять, что, возможно, новый проект конституции не идеален, - продолжил Макей. - На мой взгляд, в мире вообще нет идеальных конституций. Но то, что этот новый проект конституции закладывает прочную основу для дальнейшего поступательного эволюционного роста, создает, если хотите, систему предохранителей от шоков и потрясений для государства и общества, это для меня совершенно очевидно".

Конституционный референдум в Белоруссии состоится 27 февраля. Предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона. Суть изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Среди них расширение полномочий кабмина и его самостоятельность в принятии решений, а также сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.