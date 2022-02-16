Макей заявил, что речи о дипломатическом скандале после заявлений Лукашенко об Армении нет

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Речь о дипломатическом скандале между Минском и Ереваном после высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении возможности Армении присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии не идет. Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Этому вопросу было уделено гипертрофированное внимание какое-то среди определенных политических сил Армении. Надо посмотреть интервью президента полностью - там не было ни одного упоминания о том, что кто-то кого-то заставляет вступить в какое-то интеграционное объединение. <...> Я не понимаю вообще, почему речь (в вопросе журналиста - прим. ТАСС) идет о каком-то дипломатическом скандале", - пояснил он.

По словам Макея, реализация союзных программ с Россией поможет другим государствам увидеть выгоду от интеграции.

"Задача заключается в том, чтобы мы сами достигли такого уровня сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, который был бы притягательным для этих государств. Все к этому идет, и те решения, которые были приняты в прошлом году по реализации программ Союзного государства, дадут очень серьезный новый импульс к углублению интеграции. И многие другие государства увидят выгоду от участия в подобного рода интеграционных объединениях", - сказал он.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, заявил, что "Армении деваться некуда". После этого МИД Армении заявил, что "своеобразный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой".