Макей: события в Белоруссии и Казахстане помогут интеграции на постсоветском пространстве

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Белоруссии и Казахстана будет движущим фактором интеграции на постсоветском пространстве. Об этом в среду заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"События, которые происходят сейчас вокруг нашей страны, вокруг Казахстана, события, связанные с нагнетанием напряженности в военной сфере, они будут способствовать усилению интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Это объективно, мы всегда говорили об этом", - сказал он.