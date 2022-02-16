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Макей: события в Белоруссии и Казахстане помогут интеграции на постсоветском пространстве

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Белоруссии и Казахстана будет движущим фактором интеграции на постсоветском пространстве. Об этом в среду заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"События, которые происходят сейчас вокруг нашей страны, вокруг Казахстана, события, связанные с нагнетанием напряженности в военной сфере, они будут способствовать усилению интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Это объективно, мы всегда говорили об этом", - сказал он.

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