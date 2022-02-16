Генсек НАТО пообещал продолжать "обличать агрессивные планы России"

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. НАТО намерена продолжать вести пропаганду о подготовке агрессии России против Украины. Это фактически признал в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.

"НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины, - заявил Столтенберг. - Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути".

Альянс не может дать точную оценку количества российских сил у границы Украины, но утверждает, что их численность растет, заявил Столтенберг.

"Нельзя сказать точно. Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тыс. военных, но их число росло все последние недели", - заявил Столтенберг в ответ на вопрос, может ли НАТО точно оценить количество российских войск у границ Украины, поскольку ранее НАТО называла цифру в 100 тыс., президент США - в 150, британские СМИ - в 200.

НАТО "продолжит обличать агрессивные планы России", чтобы осложнить возможную агрессию против Украины, заявил Столтенберг. По его словам, НАТО пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины, но "получает от РФ сигналы" о готовности к дипломатическому урегулированию.