Макей: ситуация с Украиной нагнетается недовольными ролью РФ в обеспечении безопасности

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины нагнетается искусственно теми, кто не хочет, чтобы Россия играла решающую роль в обеспечении безопасности в мире. Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Россия в последнее время перехватила инициативу в том, что касается обеспечения региональной, международной безопасности. <...> Я считаю, что все, что происходит сейчас вокруг Украины, абсолютно искусственно и целенаправленно создается силами, которые не хотели бы, чтобы Россия играла определяющую, важную роль в обеспечении безопасности в регионе и в мире в целом", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.