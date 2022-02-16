Глава Евросовета предложил провести конференцию доноров Украины

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал провести конференцию доноров Украины для поддержки экономической стабильности в стране. Об этом он заявил в среду, выступая в Европарламенте (ЕП).

"Я хотел бы выдвинуть здесь инициативу о проведении в рамках тесного сотрудничества Киева и ЕС конференции доноров, чтобы поддержать прочность экономической ситуации на Украине, которая находится под угрозой", - отметил Мишель.

Ранее депутаты Европарламента одобрили решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму €1,2 млрд. После утверждения решения ЕП средства будут переведены Киеву двумя равными траншами в течение одного года.