Зеленский рассказал, какое желание объединяет украинцев

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Всеукраинский телемарафон в День единения проходит в среду на всех телеканалах Украины. Президент страны Владимир Зеленский, открывая мероприятие, поздравил граждан и пожелал им мира.

"Наш дом Украина, и защитить ее можно только объединившись, - заявил глава государства. - Сегодня важный день - день единения нас всех. Мы разные. <...> Но объединяет нас единое желание - желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями".

Во время телемарафона, который начался в утренние часы и продолжится вечером на всех общенациональных каналах, выступают государственные чиновники и общественные деятели. В школах организованы уроки, посвященные теме единения украинцев. При поддержке Госкино в кинотеатрах и на телеканалах демонстрируют фильмы украинского производства. В Софийском соборе Киева в среду состоится молебен за единение, а здание МИД вечером подсветят цветами государственного флага.