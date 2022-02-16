Глава МИД Румынии заявил, что не видит признаков реальной деэскалации на Черном море

БУХАРЕСТ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил в среду на слушаниях в парламенте, что пока нет признаков того, что деэскалация ситуации на Черном море "реально происходит". Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Безопасность Черного моря является составной частью евроатлантической безопасности", - сказал глава румынской дипломатии на слушаниях в парламенте о развитии ситуации в сфере безопасности в бассейне Черного моря.

Ауреску отметил, что это "пиковый момент дипломатических усилий в многочисленных планах, на различных уровнях в попытках добиться деэскалации ситуации".

"Пока нет признаков, что эта деэскалация происходит реальным образом, - заявил румынский министр.

Он подчеркнул, что очень важно приложить все дипломатические усилия, чтобы произошло это снижение напряженности.