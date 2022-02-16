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Кризис на Украине

Глава МИД Румынии заявил, что не видит признаков реальной деэскалации на Черном море

Важно приложить все дипломатические усилия, чтобы добиться урегулирования ситуации, подчеркнул Богдан Ауреску

БУХАРЕСТ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил в среду на слушаниях в парламенте, что пока нет признаков того, что деэскалация ситуации на Черном море "реально происходит". Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Безопасность Черного моря является составной частью евроатлантической безопасности", - сказал глава румынской дипломатии на слушаниях в парламенте о развитии ситуации в сфере безопасности в бассейне Черного моря.

Ауреску отметил, что это "пиковый момент дипломатических усилий в многочисленных планах, на различных уровнях в попытках добиться деэскалации ситуации".

"Пока нет признаков, что эта деэскалация происходит реальным образом, - заявил румынский министр.

Он подчеркнул, что очень важно приложить все дипломатические усилия, чтобы произошло это снижение напряженности.

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Молния
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