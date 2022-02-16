Представители ОДКБ, РАТС ШОС и АТЦ СНГ подписали Совместную позицию по антитеррору

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) государств - участников СНГ Евгений Сысоев и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев подписали в среду "Совместную позицию РАТС ШОС, АТЦ СНГ и Секретариата ОДКБ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму".

"Документ декларирует общие подходы по вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, поддержку сторонами резолюции Совета Безопасности OOH 2354 (2017) по противодействию распространению террористических идей и реализации требований глобальной контртеррористической стратегии ООН об устранении условий, способствующих распространению терроризма, предупреждению и борьбе с ним, а также осуществление работы по дерадикализации и искоренению питательной среды для терроризма", - сообщили в пресс-службе Секретариата ОДКБ.

Как отметили в секретариате, стороны придают важное значение консолидации усилий мирового сообщества и выступают за формирование широкой антитеррористической коалиции под эгидой ООН в рамках координации усилий в сфере противодействия терроризму.

"[Стороны] считают необходимым принятие действенных коллективных мер по предупреждению и пресечению распространения и пропаганды террористической и связанной с ней радикальной идеологии, включая религиозный экстремизм, подстрекательство к терроризму и вербовку в ряды террористических и экстремистских организаций, придавая важное значение противодействию использованию террористическими организациями сети Интернет", - добавили в пресс-службе.

Стороны обращают внимание на важность принятия согласованных мер в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций, в том числе перемещающихся в страны своего происхождения или в третьи страны. Кроме того, стороны намерены усиливать взаимодействие и способствовать укреплению сотрудничества стран ОДКБ, ШОС и СНГ в вопросах борьбы с терроризмом, в том числе по оказанию правовой помощи в розыске и привлечении к ответственности террористов и их пособников.

Церемония подписания документа прошла в Москве в Секретариате ОДКБ. Перед этим Зась, Сысоев и Мирзаев провели трехстороннюю встречу.