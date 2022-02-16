Глава МИД Грузии осудил обращение Госдумы к Путину для признания республик Донбасса

ТБИЛИСИ, 16 февраля. /ТАСС/. Решение Госдумы обратиться к президенту России Владимиру Путину для признания Донецкой и Луганской народных республик Грузия считает категорически неприемлемым. Об этом в среду заявил вице-премьер-министр - министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Тревожным было вчерашнее решение российской Думы обратиться к президенту России в связи с признанием неотъемлемых территорий Украины. Конечно, это категорически неприемлемо. Мы осуждаем этот шаг. Нынешний мир сегодня стоит перед большим вызовом, когда дело касается суверенитета и территориальной целостности стран", - сказал он, выступая в посольстве Украины в Тбилиси по случаю объявленного на Украине Дня единения.

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства. Президент России, комментируя это обращение Госдумы, заявил, что для решения проблем Донбасса необходимо сделать все, но в первую очередь исходить следует "из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений". Он добавил, что депутаты, принимая решения, ориентируются на мнение россиян, подавляющее большинство которых сочувствует жителям Донбасса и надеется, что ситуация там изменится в лучшую сторону.