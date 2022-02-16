Суд ЕС отклонил иски Польши и Венгрии по механизму выделения денег из бюджета Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски Венгрии и Польши против механизма выделения денег из бюджета Евросоюза, одним из условий которого является соблюдение верховенства права странами сообщества. Об этом говорится в обнародованном в среду постановлении суда.

"Суд ЕС отклонил иски Венгрии и Польши против механизма, который обуславливает бюджет ЕС соблюдением верховенства права странами-членами", - сообщили в суде.

Польша в марте прошлого года подала иск в Суд Европейского союза, пожаловавшись на несоответствие базовым договорам ЕС механизма связи между выделением средств из европейских фондов с принципом соблюдения верховенства права. По мнению польской стороны, такие решения не имеют правовой основы в договорах, представляют собой вмешательство в компетенции государств-членов и нарушают право Европейского союза, а выплата средств из бюджета ЕС должна зависеть только от выполнения объективных и конкретных условий, которые явно вытекают из положений закона.

Сомнения Польши разделила Венгрия, которая одновременно с Польшей подала свою жалобу.

Поданная в Суд ЕС жалоба правительства Польши касается соглашения, принятого в декабре 2020 года. Тогда лидеры ЕС согласовали многолетний бюджет сообщества, фонд восстановления и механизм распределения бюджетных средств Евросоюза между странами сообщества с учетом соблюдения ими принципа верховенства права. Согласно новым нормам, выплаты из бюджета ЕС могут быть удержаны с государств сообщества, в которых будет подтверждено нарушение верховенства права.