Минск хочет соблюдения его интересов "до запятой" при реализации 28 союзных программ с РФ

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Белоруссия считает важным, чтобы в рамках работы с РФ по гармонизации нормативно-правовых актов при реализации 28 союзных программ по интеграции ее интересы были соблюдены до запятой. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в среду на пресс-конференции.

"Сейчас идет работа по конкретному наполнению 28 союзных программ, <...> предстоит принять более 400 конкретных документов, которые будут определять наше торгово-экономическое, таможенное, налоговое взаимодействие в рамках Союзного государства, - сказал Макей. - Важно чтобы там были соблюдены интересы белорусской стороны до запятой".