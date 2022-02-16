В ФРГ заявили, что от РФ ожидают сигналов о долгосрочном отводе сил от границы с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. НАТО ожидает от России сигналов о деэскалации и долгосрочном отводе войск от границы с Украиной; альянс готов к диалогу с Москвой. Об этом заявила в среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт по прибытии на встречу с коллегами по НАТО.

"Мы ясно сигнализируем о том, что восточный фланг для нас - НАТО - важен и что мы держим в поле зрения все необходимое для его защиты, но в нынешней ситуации мы должны это делать после тщательного изучения и наблюдения за обстановкой", - сказала она. "Сейчас речь не идет об оценке конкретных цифр (численности военных, которые альянс может направить в Восточную Европу), но важно, чтобы последовала деэскалация, отвод [российских войск] на долгосрочную перспективу. Это сигналы, которых мы ожидаем после слов, которые слышали [из Москвы]", - утверждала Ламбрехт.

"Мы должны очень внимательно следить за тем, что будет происходить в ближайшие дни и недели. Ни в коем случае нельзя давать отбой тревоги", - считает министр. "Наличие этих сигналов вселяет надежду", - заметила она.

"Мы не будем наивными, но будем внимательно наблюдать за тем, какие меры Россия сейчас примет в том, что касается других возможностей, например в киберпространстве", - заявила министр. "Мы будем и продолжать дальше продвигать формат диалога. Дипломатия сейчас снова очень нужна, мы должны оставаться в диалоге. Мы все должны не допустить войны в Европе", - подчеркнула глава Минобороны ФРГ.

Встреча министров обороны НАТО носит плановый характер, но проходит на фоне беспрецедентной истерии в западных СМИ о якобы готовящемся российском вторжении на Украину. При этом называемые ими сроки, даты и даже в отдельных случаях точное время "вторжения" регулярно "переносятся". Эта медиакампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.