Глава Минобороны Австрии назвала отвод войск РФ от границы с Украиной шагом к деэскалации

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Австрии Клаудия Таннер назвала отвод российских войск от границы с Украиной шагом к началу деэскалации. Об этом Таннер заявила в среду в интервью Австрийскому агентству печати.

По словам министра, ситуация на границе указывает на то, что отвод войск частично состоялся, что может служить деэскалации. "Я называю это первым проблеском надежды", - отметила министр.

"Главным приоритетом должен быть всегда диалог, диалог между Россией и Западом", - добавила Таннер.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.