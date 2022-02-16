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СМИ: Зеленский проведет в Мариуполе встречу с иностранными послами

По данным "Украинской правды", совещание запланировано на 18:00 мск

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневную рабочую поездку, в рамках которой посетит Ровенскую и Донецкую области. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства.

"В Ровенской области президент будет наблюдать за проведением военных учений. В Донецкой области Владимир Зеленский ознакомится с оперативной ситуацией в зоне проведения силовой операции и встретится с украинскими военнослужащими", - отметили в пресс-службе.

В то же время, как сообщило издание "Украинская правда", Зеленский вечером в среду проведет в Мариуполе встречу с послами иностранных государств. По данным "Украинской правды", совещание запланировано на 18:00 мск.

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