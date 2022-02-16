В Минске считают, что вопрос открытия автомобильного сообщения с РФ могли бы давно решить

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Владимир Макей считает, что вопрос открытия автомобильного сообщения с Россией уже давно мог бы быть решен.

"Мы постоянно поднимаем вопрос об открытии автомобильного сообщения, но наши коллеги ссылаются на сложную эпидемическую обстановку у них и у нас, - сказал Макей в среду на пресс-конференции. - К сожалению, пока этот вопрос не движется. Мы считаем, что этот вопрос уже давно мог бы быть решен".

По его словам, белорусская сторона постоянно поднимает эту тему на встречах различного уровня с российскими коллегами. "Мы надеемся, что в ближайшем будущем нам все-таки удастся сделать так, чтобы граждане наших стран спокойно проезжали автомобильным транспортом и в Беларусь, и в Россию", - сказал глава МИД.

Российская сторона закрыла движение личного автомобильного транспорта через границу с республикой из-за сложной эпидемической ситуацией связанной с пандемией коронавируса.