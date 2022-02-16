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Командующим Силами особого назначения Казахстана назначен Айткурман Омарбеков

С января он занимал должность исполняющего обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айткурмана Омарбекова заместителем начальника службы государственной охраны - командующим силами особого назначения республики. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Распоряжением главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - командующим Силами особого назначения", - говорится в сообщении.

С января нынешнего года Омарбеков занимал должность исполняющего обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны - командующего Силами особого назначения.

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КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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