Командующим Силами особого назначения Казахстана назначен Айткурман Омарбеков

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айткурмана Омарбекова заместителем начальника службы государственной охраны - командующим силами особого назначения республики. Об этом сообщила пресс-служба президента.
"Распоряжением главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - командующим Силами особого назначения", - говорится в сообщении.
С января нынешнего года Омарбеков занимал должность исполняющего обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны - командующего Силами особого назначения.