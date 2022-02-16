США и Украина продолжат обмениваться разведданными о ситуации на границе с Россией

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. США и Украина и далее будут обмениваться разведывательными и визуальными данными относительно ситуации на границе с РФ. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в среду.

По ее словам, Россия якобы окружила Украину своими войсками, и этот фактор требует внимания. "Поэтому очень важно, чтобы мы с Украиной и дальше обменивались оценками по этому поводу. Президент [США Джо] Байден делает это с президентом [Украины Владимиром] Зеленским; госсекретарь [США Энтони] Блинкен - с Зеленским и министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой; помощник [президента США] по нацбезопасности [Джейк] Салливан - с [главой офиса президента Украины Андреем] Ермаком. Мы будем и дальше обмениваться также разведывательными и визуальными данными, чтобы понять, что там происходит", - сообщила Шерман.

По словам Шерман, США очень обеспокоены войсками России близ границы с Украиной и все еще считают, что "вторжение" возможно в любой момент. Она отметила, что не видит смысла в сосредоточении "100 тыс. военных" России на границе с Украиной, поэтому США "это очень беспокоит". Шерман сделала вывод, что это может свидетельствовать о планах Москвы осуществить нападение. "У России есть способность начать вторжение на Украину в любой момент. Поэтому нам нужно увидеть деэскалацию - очевидную, подтвержденную, значительную. Мы должны увидеть, что россияне забрали свои войска", - подчеркнула она.