Шерман: США расценят признание РФ независимости ДНР и ЛНР как отказ от минских соглашений

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. США расценят поддержку президентом РФ Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как отказ от выполнения Минских соглашений по Донбассу. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью, опубликованном в среду на сайте издания "Украинская правда".

"Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власть отвергла свои обязательства по Минским соглашениям, которые определяют путь политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса, находящихся с 2014 года под контролем российских прокси", - сказала она. По словам Шерман, это будет "четкой и уже очередной попыткой подорвать суверенитет и целостность Украины".