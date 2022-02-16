Глава Минюста Венгрии считает решение суда ЕС злоупотреблением властью со стороны Брюсселя

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга расценивает решение Европейского суда юстиции в Люксембурге, который отклонил иски Венгрии и Польши против механизма выделения средств из бюджета Евросоюза, как политически мотивированное. Об этом она сообщила в среду в Twitter.

"Суд вынес политически мотивированное решение из-за закона о защите детей. Это решение является живым доказательством того, что Брюссель злоупотребляет своей властью. Речь идет об очередном давлении на нашу страну только потому, что прошлым летом мы приняли закон о защите детей", - написала министр.

Венгерский закон о защите детей предусматривает запрет на использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения. Премьер-министр республики Виктор Орбан 21 июля прошлого года объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей в связи с требованием Еврокомиссии (ЕК) о пересмотре этого закона. Голосование пройдет в апреле вместе с парламентскими выборами.

Ранее в среду Европейский суд юстиции отклонил иски Венгрии и Польши против механизма выделения денег из бюджета Евросоюза, одним из условий которого является соблюдение верховенства права странами сообщества. Польша в марте прошлого года подала иск в Суд Европейского союза, пожаловавшись на несоответствие базовым договорам ЕС механизма связи между выделением средств из европейских фондов с принципом соблюдения верховенства права. По мнению польской стороны, такие решения не имеют правовой основы в договорах, представляют собой вмешательство в компетенции государств-членов и нарушают право Европейского союза, а выплата средств из бюджета ЕС должна зависеть только от выполнения объективных и конкретных условий, которые явно вытекают из положений закона.

Сомнения Польши разделила Венгрия, которая одновременно с Польшей подала свою жалобу.

Поданная в Суд ЕС жалоба правительства Польши касается соглашения, принятого в декабре 2020 года. Тогда лидеры ЕС согласовали многолетний бюджет сообщества, фонд восстановления и механизм распределения бюджетных средств Евросоюза между странами сообщества с учетом соблюдения ими принципа верховенства права. Согласно новым нормам, выплаты из бюджета ЕС могут быть удержаны с государств сообщества, в которых будет подтверждено нарушение верховенства права.