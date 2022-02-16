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Украина выходит из Антитеррористического центра СНГ

Украина выходит из Антитеррористического центра СНГ - решение Рады.

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Президент Казахстана в интервью расскажет о причинах и последствиях массовых беспорядков
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