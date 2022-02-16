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Зеленский заявил, что пока не видит отвода российских войск от границ с Украиной

В Минобороны РФ ранее заявили, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, начали движение в свои воинские гарнизоны

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не видит свидетельств отвода российских войск от украинской границы. Об этом он заявил в среду в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

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"Если честно, мы реагируем на ту реальность, которая есть, и мы пока не видим никакого отвода [войск]. Мы только слышим об этом", - заявил он. "Пока это лишь заявления", - утверждал он.

"Что касается угрозы, мы много раз говорили, что мы спокойны по поводу любых угроз, потому что мы помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет", - заявил Зеленский.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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