Эксперт: Шойгу своим визитом в Дамаск направил предупредительное послание США и НАТО

БЕЙРУТ, 16 февраля. /ТАСС/. Рабочая поездка в Дамаск министра обороны РФ Сергея Шойгу связана с возникшей напряженностью в отношениях между Западом и Россией вокруг Украины и стала сюрпризом для США и НАТО. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский генерал Шарль Аби Надер, считающийся экспертом по военной стратегии.

"В условиях, когда США и страны Запада преднамеренно нагнетают международную обстановку, используя для этого ситуацию вокруг Украины, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отправляется в Дамаск, чтобы направить оттуда предупредительное послание, - отметил генерал. - Оно сводится к тому, что Россия в случае возникновения военной конфронтации с НАТО использует свои стратегические объекты в Сирии".

Аби Надер обратил внимание на то, что визит в Дамаск совпал с крупными учениями Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря. В них задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, в том числе ракетные крейсеры и большие противолодочные корабли. В учениях принимают участие свыше 30 самолетов и летательных аппаратов ВКС России.

Как считает ливанский эксперт, посещение Шойгу базы ВКС в Хмеймиме и пункта материально-технического обслуживания ВМФ РФ в сирийском порту Тартус указывает на то, "какое важное значение придает Россия этим объектам в глобальном противостоянии".

"Перебазирование самолетов дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морских учениях говорит о том, что Россия самым серьезным образом относится к возникшей военно-политической напряженности", - заявил он.

По мнению Аби Надер, поездка в Дамаск и встреча главы Минобороны РФ с президентом Башаром Асадом "поднимет на новый стратегический уровень военно-техническое сотрудничество с Сирией, которое выйдет за рамки объявленных ранее целей по совместной борьбе с терроризмом".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск по поручению президента России Владимира Путина. Как сообщили в Минобороны РФ, он обсудил с сирийским лидером различные вопросы военно-технического сотрудничества, совместную борьбу с остатками банд международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и Запада. Глава российского оборонного ведомства проинформировал президента Сирии о проводимом в восточной части Средиземного моря учении Военно-морского флота России.