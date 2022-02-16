ЦБ Литвы предупредил банки о возможных кибератаках и отключениях электричества

ТАСС, 16 февраля. ЦБ Литвы призвал банки страны готовиться к кибератакам и к отключениям электроснабжения в связи с ситуацией на Украине. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ и источники.

"Усиление геополитической напряженности в регионе приводит к росту угрозы кибератак, включая атаки на критически важную информационную инфраструктуру", - говорится в письме, которое на прошлой неделе было разослано литовским финансовым учреждениям. Информация о личностях потенциальных хакеров не приводится.

Центробанк Литвы также предупредил организации о возможном отключении электричества и интернета, так как страны Прибалтики имеют общую с РФ энергосистему, управляемую из Москвы. Подобный сценарий в письме назван "экстремальным, но возможным".

На запрос Reuters о комментариях представители ЦБ Литвы не ответили.

Призыв прозвучал на фоне заявлений ЕС о необходимости готовиться к потенциальным кибератакам со стороны РФ. В январе агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза проводят совместные учения по кибербезопасности.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.