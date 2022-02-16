Токаев поручил председателю ЦИК обеспечить прозрачность всех электоральных процессов

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в среду встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Нурланом Абдировым, в ходе которой поручил ему обеспечить прозрачность всех электоральных процессов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил ЦИК в соответствии с законом обеспечить прозрачность всех электоральных процессов", - говорится в сообщении.

Президенту также были представлены приоритетные направления деятельности Центризбиркома в межэлекторальный период. Кроме того, Абдиров доложил Токаеву о работе избирательных органов регионов по проведению выборов глав администраций городов районного значения, сел, поселков и сельских округов.

Как сообщила в среду пресс-служба ЦИК, 17-18 февраля состоится рабочая поездка Абдирова в Кызылординскую область, в ходе которой он проведет встречи с членами избирательных комиссий, представителями политических партий, НПО и СМИ по вопросам избирательного процесса.