В Германии заявили, что пока нет подтверждения отвода российских сил от границы с Украиной

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Отвод российских сил от границы с Украиной был бы положительным сигналом, но подтверждения этого у Берлина пока нет. С таким утверждением выступил в среду на брифинге официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Сейчас есть первые осторожные заявления о снижении там численности войск. Это было бы положительным сигналом, но пока нам, правда, не хватает ясных сведений, которые бы подтвердили эти заявления", - сказал он. "Поэтому мы ожидаем от российской стороны, что за словами последуют дела", - утверждал Хебештрайт. Он призвал Москву и Минск предпринять шаги для снижения напряженности.