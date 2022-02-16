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В Германии заявили, что пока нет подтверждения отвода российских сил от границы с Украиной

Представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт сообщил, что отвод российских сил был бы положительным сигналом

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Отвод российских сил от границы с Украиной был бы положительным сигналом, но подтверждения этого у Берлина пока нет. С таким утверждением выступил в среду на брифинге официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Сейчас есть первые осторожные заявления о снижении там численности войск. Это было бы положительным сигналом, но пока нам, правда, не хватает ясных сведений, которые бы подтвердили эти заявления", - сказал он. "Поэтому мы ожидаем от российской стороны, что за словами последуют дела", - утверждал Хебештрайт. Он призвал Москву и Минск предпринять шаги для снижения напряженности.

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