Оппозиционные партии коммунистов и социалистов Молдавии решили создать постоянный блок

КИШИНЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Оппозиционные Партия коммунистов и Партия социалистов Молдавии приняли решение создать постоянный политический блок "Коммунисты и социалисты". Об этом заявили в среду на брифинге лидер коммунистов, бывший президент страны Владимир Воронин и исполнительный секретарь соцпартии Влад Батрынча.

"Мы завершили совместное заседание исполкомов Партии коммунистов и Партии социалистов, на котором было принято решение о формировании постоянного политического блока "Коммунисты и социалисты", - сказал Воронин. Он отметил, что решение оппозиции объединить усилия связано с тем, что сформировавшая правительство правящая Партия действия и солидарности ввергла страну в тяжелый экономический кризис.

"То, что вынудило и вынуждает нас сформировать этот блок, - это трагическая ситуация в Молдове, которая сложилась после прихода к власти нынешних правителей. С самого начала, когда формировалось правительство, мы говорили, что не доверяем этому правительству, потому что они не профессионалы, они не патриоты, их не заботят проблемы, с которыми сталкиваются граждане. Основная цель нашего блока - спасти страну", - сказал Воронин.

"Мы также предложили создать национальную платформу оппозиции, которая объединит все партии, гражданское общество, которые хотят вывести страну из кризиса. У этого объединения не будет политической или геополитической направленности", - добавил Батрынча.

Коммунисты и социалисты весной прошлого года создали избирательный блок для совместного участия в прошедших 11 июля досрочных парламентских выборах. По итогам выборов, блок получил 32 из 101 места в парламенте и решил продолжить сотрудничество с рамках единой парламентской фракции.