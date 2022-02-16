{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оппозиционные партии коммунистов и социалистов Молдавии решили создать постоянный блок

Бывший президент страны Владимир Воронин заявил, что решение связано с тем, что правящая партия ввергла страну в экономический кризис

КИШИНЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Оппозиционные Партия коммунистов и Партия социалистов Молдавии приняли решение создать постоянный политический блок "Коммунисты и социалисты". Об этом заявили в среду на брифинге лидер коммунистов, бывший президент страны Владимир Воронин и исполнительный секретарь соцпартии Влад Батрынча.

"Мы завершили совместное заседание исполкомов Партии коммунистов и Партии социалистов, на котором было принято решение о формировании постоянного политического блока "Коммунисты и социалисты", - сказал Воронин. Он отметил, что решение оппозиции объединить усилия связано с тем, что сформировавшая правительство правящая Партия действия и солидарности ввергла страну в тяжелый экономический кризис.

"То, что вынудило и вынуждает нас сформировать этот блок, - это трагическая ситуация в Молдове, которая сложилась после прихода к власти нынешних правителей. С самого начала, когда формировалось правительство, мы говорили, что не доверяем этому правительству, потому что они не профессионалы, они не патриоты, их не заботят проблемы, с которыми сталкиваются граждане. Основная цель нашего блока - спасти страну", - сказал Воронин.

"Мы также предложили создать национальную платформу оппозиции, которая объединит все партии, гражданское общество, которые хотят вывести страну из кризиса. У этого объединения не будет политической или геополитической направленности", - добавил Батрынча.

Коммунисты и социалисты весной прошлого года создали избирательный блок для совместного участия в прошедших 11 июля досрочных парламентских выборах. По итогам выборов, блок получил 32 из 101 места в парламенте и решил продолжить сотрудничество с рамках единой парламентской фракции.

Теги
Молдавия
Кризис на Украине
Запад доставил Киеву более 2 тыс. тонн оружия и боеприпасов
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Киев получил ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы Javelin и NLAW и другие средства
Читать полностью