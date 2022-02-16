Си Цзиньпин: ситуацию на Украине нужно урегулировать через диалог и "нормандский формат"

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Китай призывает урегулировать ситуацию вокруг Украины путем диалога и задействования "нормандского формата" (Германия, Франция, Россия, Украина). Об этом в среду в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Соответствующие стороны должны твердо следовать пути политического урегулирования, в полной мере использовать многосторонний механизм "нормандского формата" и путем диалога и консультаций найти возможность всеобъемлющего урегулирования украинского вопроса", - приводится слова председателя КНР в сообщении МИД КНР.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.