ДУШАНБЕ, 16 февраля. /ТАСС/. Таджикистан готов к любому развитию ситуации на границе с Афганистаном, однако в настоящий момент она спокойная и находится под контролем. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в силовых структурах, комментируя слова Кари Фасихуддина Фитрата, которого движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило на должность главы Генштаба.

"Таджикские военные готовы к развитию любого сценария на границе с Афганистаном", - сообщил он. При этом собеседник добавил, что ситуация на таджикско-афганской границе находится под контролем, а ее эскалация вряд ли будет допущена. Собеседник также отметил, что в случае угрозы таджикская сторона примет ответные меры. По его мнению, информация афганского командира, скорее всего, носит провокационный характер.

Ранее в СМИ появились слова Фитрата о переброске подразделений талибов на северо-восток Афганистана "для защиты границ". При этом он не назвал страну, от которой, по его мнению, может исходить угроза.

Таджикистан среди стран Центральной Азии имеет самую протяженную границу с Афганистаном - 1344 км, большая часть которой проходит вдоль реки Пяндж, еще часть - по горной местности. Четыре северо-восточные провинции Афганистана граничат с Таджикистаном - Бадахшан, Тахор, Кундуз и Балх.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.