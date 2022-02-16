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В Молдавии блок "Коммунисты и социалисты" инициирует вотум недоверия кабинету Гаврилицы

Один из лидеров блока Влад Батрынча заявил, что они начнут консультации с гражданами и проведут внутреннюю и внешнюю оценку власти

КИШИНЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты", который сформировали в Молдавии Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) и Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), инициирует вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы в парламенте. Об этом заявил на брифинге в среду один из лидеров блока, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

"Это правительство должно уйти в отставку. Мы начнем консультации с гражданами и проведем внутреннюю и внешнюю оценку власти. Для этого используем много инструментов, легальных и конституционных, чтобы граждане смогли высказаться за отставку правительства, а затем и руководства других госучреждений страны. Конечно, мы также инициируем вотум недоверия нынешнему правительству в парламенте", - отметил Батрынча.

"Это правительство должно уйти. Впоследствии мы изучим мнение граждан о том, должен ли оставаться этот парламент. Ничего другого, кроме как брать кредиты, им в голову не приходит. Мы видим тотальный рост цен, тарифов. Сегодня страной никто не руководит. Это имитация, а на самом деле они ничем не управляют, ничего не контролируют", - добавил лидер коммунистов, бывший президент Молдавии Владимир Воронин.

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